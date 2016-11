Video: Clinton an der Urne - noch siegessicher

Im Rennen um das Weiße Haus hat die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Dienstagfrüh um 8 Uhr (Ortszeit) in einem Wahllokal in Chappaqua rund 50 Kilometer nördlich von New York City ihre Stimme abgegeben. Ihr Ehemann, Ex- Präsident Bill Clinton, begleitete sie beim Urnengang.