Video: Bundesheer rollt mit Panzern durch Wien!

Mit ohrenbetäubendem Lärm sind am Freitag Panzer und andere schwere Militärfahrzeuge über die Wiener Ringstraße - freilich in friedlicher Absicht - angerollt und haben beim Burgtheater Aufstellung genommen. In erster Linie diente die Aktion zur Vorbereitung für die traditionelle Militärshow des Bundesheeres am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag.