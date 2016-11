Verfolgungsjagd endet mit Explosion an Tankstelle

Eine Verfolgungsjagd in New York fand ein jähes Ende, als ein Verdächtiger mit seinem Auto in die Zapfsäule einer Tankstelle raste. Zuvor war ein Notruf des Sohnes des Mannes eingegangen. Der Zwölfjährige meldete der Polizei, dass sein Vater mit einem Messer auf seine Mutter und Schwester losgegangen war. Als die Polizei an der Adresse eintraf, fand sie eine 41- jährige weibliche Person vor, die mehreren Stichwunden erlegen war.