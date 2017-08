Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Nach der Terrorserie in Spanien wurde einer der vier verhafteten Verdächtigen wieder freigelassen. Der Besitzer des Lieferwagens, der von einem der Terroristen in eine Menschenmenge gelenkt wurde und 14 Menschen in den Tod riss, wurde wegen Mangels an Beweisen auf freien Fuß gesetzt. Ein weiterer Verdächtiger soll nur mehr drei Tage im Gefängnis bleiben und könnte anschließend ebenfalls frei kommen.