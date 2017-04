Verdächtiger nach negativer DNA- Probe wieder frei

Knapp sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersgattin Maria Bögerl aus der deutschen Stadt Heidenheim in Baden- Württemberg hat die Polizei am Mittwochabend einen Verdächtigen festgenommen, der in betrunkenem Zustand vor Zeugen erklärt haben soll, er habe die Frau erstochen. Am Donnerstag hieß es dann aber aus Ermittlerkreisen, die DNA- Probe des Mannes sei negativ - damit komme er kaum noch als Täter infrage. Er befindet sich bereits wieder auf freiem Fuß.