Venezuela: Drei Tote bei Protesten gegen Regierung

Blutiger Machtkampf im Land mit den größten Ölreserven der Welt: Bei Demonstrationen gegen eine drohende Diktatur von Präsident Nicolas Maduro sind in Venezuela am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet worden. Die Regierung machte Demonstranten der Opposition für die Tötung verantwortlich. Diese kündigte weitere Proteste am Donnerstag an. Die US- Regierung warnt vor einer Eskalation. Seit Ausbruch der Proteste starben neun Menschen.