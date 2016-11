VdB: "Würde Strache unter Umständen angeloben"

Das Rennen um die Hofburg biegt in die Zielgerade, in knapp einer Woche findet die Wiederholung der Bundespräsidenten- Stichwahl statt. Am Freitag stellte sich Alexander Van der Bellen den Fragen von Moderator Gerhard Koller im krone.at- Newsroom. Dabei überraschte er mit der Ansage, dass er Heinz- Christian Strache durchaus auch als nächsten Bundeskanzler angeloben würde - wenn er sich zu einem proeuropäischen Kurs bekennt.