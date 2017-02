VdB: Bewegende Abschiedsworte in der Oper

Der Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser nur wenige Stunden vor der Eröffnung überschattete am Donnerstag den Opernball in der Wiener Staatsoper. Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilte in einer bewegenden Rede mit, nach der Eröffnung den Opernball wieder zu verlassen. "Meine Gedanken sind bei Sabine Oberhauser", sagte Van der Bellen. Auch Bundeskanzler Christian Kern zeigte sich tief betroffen und kämpfte mit den Tränen. Mit Oberhauser "haben wir einen großartigen Menschen voller Lebenslust verloren", sagte Kern. "Sie würde es schätzen, wenn Sie sich heute amüsieren im Gedenken an eine große Frau", sagte der Bundeskanzler.

Zuvor vermieden zahlreiche Politiker den Gang über den Roten Teppich. Die Mitglieder der Bundesregierung nahmen an der Eröffnung teil. Sämtliche SPÖ- Politiker kündigten an, gleich nach der Eröffnung den Ball wieder zu verlassen. Nicht lange bleiben wollten auch die Mitglieder der ÖVP, sie hatten teilweise aber Staatsgäste geladen.Der Ball wurde mit einer Trauerminute eröffnet.