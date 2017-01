VdB bei Kurz: "Mit einer Stimme sprechen"

Der gewählte Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) für ein informelles Arbeitsgespräch in dessen Büro besucht. Das Treffen sei "sehr vielversprechend" gewesen, sagte Van der Bellen danach. Auch über etwaige gemeinsame Reisen habe man bereits gesprochen. Es sei wichtig, dass Österreich in außenpolitischen Fragen "mit einer Stimme" spreche, so Van der Bellen. Es gebe genug Krisenherde auf der Welt und für den Minister während des OSZE- Vorsitzes große Aufgaben zu bewältigen.