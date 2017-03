Vater von Kopilot: "Suchen auch nur nach Wahrheit"

Genau vor zwei Jahren steuerte Germanwings- Kopilot Andreas Lubitz einen Airbus 320 mit insgesamt 150 Menschen an Bord gegen eine Felswand in den französischen Alpen . Dass sein Sohn ein Massenmörder sein soll, will Vater Günter Lubitz nicht akzeptieren. Am zweiten Jahrestag der Katastrophe gab er eine Pressekonferenz, in der er feststellte: Kein Arzt oder Therapeut habe damals Suizidgedanken bei seinem Sohn festgestellt. Mit einem neuen Gutachten will der Anwalt der Familie Lubitz nun den Fall erneut vor Gericht bringen.