Vassilakou: "Habe die Basis nicht ausgetrickst"

"Ich habe die Basis nicht ausgetrickst", stellte Wiens Grünen- Chefin Maria Vassilakou im Gespräch mit krone.at- Moderator Gerhard Koller am Mittwoch klar. Allerdings könne die "Partei nicht das Mandat binden", daher führe der Weg in der Causa Heumarkt nun über eine freie Abstimmung im Wiener Gemeinderat. Vassilakou brachte zugleich ihre "Wertschätzung" für jene "mutigen Mandatare" zum Ausdruck, die sich bei der Abstimmung am 1. Juni möglicherweise gegen das Projekt stellen.