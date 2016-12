Van der Bellen wird "weltoffener Präsident" sein

Ex- Grünen- Chef Alexander Van der Bellen hat am Sonntag die Bundespräsidentschaftswahl unerwartet klar gewonnen. In seiner ersten Ansprache nach dem Sieg wiederholte er seine im Wahlkampf stets geäußerten außenpolitischen Ansichten. So versprach er etwa, ein "weltoffener, proeuropäischer Präsident" sein zu wollen.