Van der Bellen sieht Trumps Triumph als Weckruf

Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hat den Wahlsieg von Donald Trump in den USA dazu genützt, um vor seinem FPÖ- Kontrahenten Norbert Hofer zu warnen. "Lassen Sie den 4. Dezember den Flügelschlag sein, der Europa wieder in die richtige Richtung bringt", sagte Van der Bellen am Donnerstag in Wien.