Van der Bellen sieht Parallelen bei Trump und FPÖ

Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen sieht Parallelen zwischen Rechtsparteien wie der FPÖ und den Republikanern unter US- Präsidentschaftsanwärter Donald Trump. Bei allen Vorbehalten könne man doch Ähnlichkeiten solcher Bewegungen in Europa und den USA erkennen: "diese schwer zu definierende Wutstimmung, die bei vielen herrscht, die Verrohung der Sprache, die sich Trump hat zuschulden kommen lassen, das Hetzen gegen Minderheiten, dort die Latinos, bei uns andere", sagte Van der Bellen am Wochenende gegenüber der APA.