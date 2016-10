Van der Bellen plakatiert Dienst an Österreich

Mit dem Fokus auf den überparteilichen Dienst an Österreich geht Alexander Van der Bellen in die vierte Runde der Bundespräsidentenwahl. "Das ist mein Credo als Bundespräsident", merkte der ehemaligen Grünen- Chef am Montag bei seiner Plakatpräsentation in Wien an. Auf den Sujets zeigt er sich vor rot- weiß- roter Flagge bzw. dem Kaunertal. "4. Dezember: Van der Bellen wählen" lautet das Motto. "Österreich zu dienen - und keiner politischen Partei" sei für ihn das wichtigste Sujet, so Van der Bellen.