USA: Zwei Tote nach Gasexplosion in Schule

Bei einer Gasexplosion in einer Schule in der US- Stadt Minneapolis sind zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach Angaben der Feuerwehr war am Mittwoch noch ein Verletzter in kritischem Zustand. Eine Frau starb, als ein Teil eines Schulgebäudes bei der Explosion einstürzte. Ein zunächst Vermisster wurde später ebenfalls tot geborgen.