USA: Zwei Tote bei Schießerei nahe Wahllokal

Im US- Bundesstaat Kalifornien ist der Wahltag von einem blutigen Zwischenfall überschattet worden. In unmittelbarer Nähe eines Wahllokals waren während der Stimmabgabe plötzlich Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden getötet, einer der Toten war der mutmaßliche Schütze. Zwei Frauen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei von Los Angeles mit.