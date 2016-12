USA weisen 35 russische Geheimagenten aus

Nach den Hacker- Angriffen während des Präsidentschaftswahlkampfs hat US- Präsident Barack Obama eine Reihe harter Sanktionen gegen Russland verkündet. Unter anderem würden 35 russische Geheimagenten zu "unerwünschten Personen" erklärt, sagte Obama am Donnerstag in Washington. Weiters würden zwei zu Geheimdienstzwecken genutzte russische Liegenschaften in den USA geschlossen. Die Sanktionen seien die Antwort auf "Russlands Versuche, den Interessen der USA zu schaden".