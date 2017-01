USA steigt aus TTP- Abkommen mit Pazifikstaaten aus

Die Vereinigten Staaten steigen aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aus. Der neue US- Präsident Donald Trump unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Dekret. Er setzte damit eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen um. Trump hatte TTP als "Arbeitsplatzvernichter" bezeichnet und als "potenzielle Katastrophe für unser Land". Handelspartner wie Australien, Neuseeland und Japan wollen das Abkommen allerdings auch ohne die USA umsetzen, wie in der Nacht auf Dienstag bekannt wurde.