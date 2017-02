USA setzen NATO- Partnern die Pistole auf die Brust

Es sind Zeiten der Verunsicherung für die europäischen NATO- Länder. US- Präsident Donald Trump hatte das Verteidigungsbündnis bereits als "obsolet" bezeichnet. Und nun der nächste Schock: Der neue US- Verteidigungsminister James Mattis setzte den Bündnispartnern am Mittwoch in drastischer Form die Pistole auf die Brust. Entweder ihr zahlt mehr, oder wir fahren unser Engagement zurück, lautete seine Drohung - die er auch gleich mit einem Ultimatum untermauerte.