USA: Passagierjet kollidiert beim Start mit Hirsch

Beim Start vom internationalen Flughafen in Charlotte hat ein Flugzeug in den USA einen Hirsch erfasst. Die Maschine wurde dabei beschädigt, musste nach dem Abflug umdrehen und wieder landen, wie Medien berichteten. Keiner der 44 Passagiere und 4 Crew- Mitglieder an Bord sei verletzt worden, hieß es unter Berufung auf die Fluggesellschaft American Airlines. Sie mussten den Flieger allerdings nach der Landung wegen austretenden Treibstoffs verlassen. Über das Schicksal des Hirsches war vorerst nichts bekannt.