USA: Mann wirft Bub (4) acht Meter in die Tiefe

Von wegen Badespaß: In Montesano im US- Bundesstaat Washington hat ein Mann den vierjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin von einer Eisenbahnbrücke acht Meter in die Tiefe in einen Fluss geworfen. Ein schockierter Augenzeuge filmte den Vorfall und schilderte: "Der Bub schrie die ganze Zeit. Er prallte mit dem Nacken am Wasser auf. Ich dachte, sein Hals wäre gebrochen." Die Mutter des Kleinen, von dem nicht bekannt ist, ob er Verletzungen erlitt, stand unterhalb der Brücke und jubelte. Die Ermittlungen der Polizei laufen.