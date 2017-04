USA greifen syrische Luftwaffenbasis an

US- Präsident Donald Trump holt zum militärischen Schlag gegen Syriens Machthaber Baschar al- Assad aus: Die USA haben in der Nacht auf Freitag einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee in der Provinz Homs mit Tomahawk- Raketen bombardiert. Laut eines syrischen Gouverneurs gab es dabei auch Tote. Trump begründete den Einsatz mit dem syrischen Giftgasangriff am Dienstag . Er rief die Weltgemeinschaft auf, "das Schlachten und das Blutbad" im Bürgerkriegsland zu beenden.