USA: Geisterhaus geht mit seinem Spuk zu weit

In einem Geisterhaus in Utah können sich Besucher einen richtigen Schrecken einjagen lassen. Allerdings geht das Spektakel einigen zu weit. So beklagte sich jetzt eine junge Frau, dass sie im sogenannten Asylum 49 angefasst und körperlich bedroht wurde - dies bestreiten die Besitzer allerdings auch gar nicht. Obwohl sie vorgewarnt worden war, wurde laut Besucherin Kamryn Blackburn eine Grenze überschritten.