USA geben Einsatz von Uranmunition in Syrien zu

Erstmals seit Beginn der US- Luftschläge in Syrien im Jahr 2014 hat das Verteidigungsministerium in Washington den Einsatz von Uranmunition im Kampf gegen Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat eingeräumt. Bei zwei Luftangriffen auf IS- Konvois sei die umstrittene Munition verwendet worden. Bisher hatte es stets geheißen, abgereichertes Uran komme in Syrien nicht zum Einsatz, da die Dschihadisten nicht viele schwer gepanzerte Fahrzeuge besäßen, gegen die sich die panzerbrechenden Geschosse eigneten. Bei zwei Operationen im November 2015 (Video) wurden allerdings eher "weiche" Ziele angegriffen.