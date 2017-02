USA: Demonstranten zeigen Trump ihr Hinterteil

Hunderte von Menschen nahmen an einer außergewöhnlichen Protestkundgebung in Chicago teil: Die Protestierenden entblößten ihre Hinterteile in Richtung des Trump International Hotel Towers, um den US- Präsident Donald Trump ihr Unverständnis zu demonstrieren, warum der Milliardär seine Steuerpapiere nicht öffentlich macht. Trump ist der erste US- Präsident in 40 Jahren, der seine Steuererklärungen nicht freigegeben hat.