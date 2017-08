US- Zerstörer kollidiert: Zehn Matrosen vermisst

Drama auf hoher See: Nach der Kollision eines US- Zerstörers mit einem Handelsschiff werden zehn Matrosen vermisst. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die US- Marine am Montag mit. Der Lenkwaffenzerstörer USS John S. McCain war zuvor mit dem Handelsschiff Alnic MC östlich von Singapur kollidiert.