US- Wahl: Hier gibt Donald Trump seine Stimme ab

Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei der US- Wahl in New York seine Stimme abgegeben. Der 70- jährige Immobilienmilliardär warf seinen Stimmzettel am Dienstag kurz nach 11 Uhr in einer Schule im Geschäfts- und Bürozentrum von Manhattan gemeinsam mit seiner Frau Melina in die Urne. Vor dem Gebäude demonstrierten mindestens hundert Menschen gegen Trump und riefen Parolen wie "New York hasst dich".