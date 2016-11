US- Wahl: Berater nehmen Trump nun Twitter weg

Um die Gefahr eines Skandals möglichst gering zu halten, hat der republikanische US- Präsidentschaftskandidat Donald Trump nun offenbar Twitter- Verbot. Wie die "New York Times" am Sonntag berichtete, habe der umstrittene Milliardär derzeit keine Kontrolle über seinen offiziellen Account, kann daher nichts Unbedachtes posten. Präsident Barack Obama ließ es sich nicht nehmen, sich über diese "Sicherheitsmaßnahme" lustig zu machen.