US- Teenager (19) überlebt brutale Bärenattacke

Der 19- jährige Dylan bringt an der Glacier View Ranch im US- Bundesstaat Colorado Kindern Überlebenstricks für die Wildnis bei. Bei einer Bärenattacke wurde sein Wissen jetzt auf die Probe gestellt. Der Teenager wurde, während er schlief, von einem Bären angefallen. Kollegen konnten das Tier glücklicherweise in die Flucht schagen. Dylan musste am Kopf genäht werden, ist aber mittlerweile wieder wohlauf.