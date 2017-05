US- Repräsentantenhaus kippt "Obamacare"

Nach wochenlangem Ringen hat das US- Repräsentantenhaus am Donnerstag beschlossen, die Gesundheitsreform von Ex- Präsident Barack Obama in Teilen abzuschaffen. Die Abgeordneten stimmten mit einer äußerst knappen Mehrheit von 217 zu 213 Stimmen für ein entsprechendes Gesetzesvorhaben. US- Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, "Obamacare" durch ein neues Modell zu ersetzen. Das nunmehrige Votum bedeutet daher einen wichtigen Erfolg für den Republikaner. Doch der Senat könnte ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen.