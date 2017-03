US- Präsident Trump stellt eigener Partei Ultimatum

Im Ringen um die Pläne zur Beseitigung von "Obamacare", der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama, hat US- Präsident Donald Trump der eigenen Partei gedroht. Vor einer vorerst auf Freitag verschobenen Abstimmung über seine Gesetzesvorlage ließ er die Rebellen in den eigenen Reihen wissen, dass es "bei Obamacare bleiben wird", wenn es im Repräsentantenhaus keine Zustimmung gebe, wie der republikanische Abgeordnete Chris Collins am Donnerstagabend im Kongress sagte.