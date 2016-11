US- Polizist rettet bewusstlosem Bub (3) das Leben

"Mein Sohn atmet nicht mehr" - dieser Notruf eines verzweifelten Vaters ging vor einem Monat in der Notrufzentrale in Granbury im US- Bundesstaat Texas ein. Der Polizeibeamte Chase Miller traf als erster beim Haus der Familie ein. Der Mann startete sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen - und rettete so das Leben des Dreijährigen. Eine im Polizeiwagen montierte Kamera filmte den dramatischen Kampf um Leben und Tod mit. Das Video der beherzten Rettungsaktion ging um die Welt - und machte Lebensretter Miller weit über die Grenzen von Texas hinaus zu einem Helden.