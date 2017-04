US- Megabombe tötete mehr IS- Kämpfer als angenommen

Die von den USA in Afghanistan abgeworfene Riesenbombe hat deutlich mehr Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet als zunächst angenommen. Die Bombe vom Typ GBU- 43/B habe mindestens 94 IS- Kämpfer getötet, unter ihnen vier Kommandanten, teilte die Regionalregierung der Provinz Nangarhar am Samstag mit. Zunächst hatte die Zentralregierung von 36 getöteten Islamisten berichtet. Die Region gilt als Geburtsstätte und Hochburg des IS in Afghanistan.