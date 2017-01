US- Lehrer will Syrien trotz Krieg nicht verlassen

Thomas Webber lebt seit nunmehr 40 Jahren in der syrischen Hauptstadt Damaskus und unterrichtet dort Englisch. Der US- Amerikaner sagt, er fühle sich in Syrien sicherer als in jeder US- Stadt. Und er weigert sich, das Land zu verlassen - trotz des seit fast sechs Jahren tobenden Krieges und der zahlreichen Warnungen durch die US- Regierung. Dass Bomben neben seinem Haus einschlagen, kann schon einmal vorkommen. Dennoch sagt Webber: "Ich werde das Land nur mehr im Sarg verlassen - oder sogar hier begraben werden."