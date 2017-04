US- Kriegsschiffe auf dem Weg nach Nordkorea

Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch das Atomprogramm Nordkoreas hat die US- Armee eine Flugzeugträgergruppe in Richtung der Koreanischen Halbinsel entsendet. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um die Präsenz und Bereitschaft in der westlichen Pazifikregion zu stärken, sagte ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur AFP.