US- Haftbefehle gegen 12 Erdogan- Leibwächter

Die US- Justiz hat Haftbefehle gegen zwölf Leibwächter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, beim Besuch Erdogans in Washington im Mai gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen zu sein, wie der Polizeichef von Washington, Peter Newsham, am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge hielt die brutalen Szenen in einem Video fest.