US- Flugzeugträger mit Magnetantrieb für Kampfjets

Der atombetriebene US- Flugzeugträger USS Gerald R. Ford ist mit Produktionskosten in der Höhe von 12,27 Milliarden Euro das bisher teuerste Kriegsschiff der Welt. Seit April ist es unterwegs und wird von der US- Marine für unterschiedlichste Einsatzszenarien getestet. Nun wurde das erste Mal auch das neue elektromagnetische Kampfjet- Katapultsystem erfolgreich getestet, das in der achtjährigen Bauphase immer wieder Probleme bereitet hatte.