US- Cops erschießen Täter in Fastfood- Restaurant

Zu einem blutigen Amoklauf ist es am Dienstag auf dem Sunset Boulevard in Hollywood gekommen. Ein mit einem Fleischermesser bewaffneter Mann stach drei Menschen - darunter einen Radfahrer - auf offener Straße nieder. Kurz nachdem der Amokläufer ein Fastfood- Lokal betreten hatte, wurde dieses von Polizisten gestürmt. Augenzeugen filmten den Augenblick des Zugriffs (siehe oben). Unmittelbar danach sind Schüsse zu hören. Der Täter, "Schwarzer um die 30 Jahre", wie es in TV- Berichten hieß, wurde erschossen.