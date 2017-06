US- Armee testet Kampfhubschrauber mit Laserkanone

Der Rüstungskonzern Raytheon und die US- Armee haben den ersten Kampfhubschrauber mit Laser- Bewaffnung getestet. Der umgerüstete AH- 64 "Apache" wurde auf einem Testgelände im Bundesstaat New Mexico erprobt und meisterte alle Tests ohne Schwierigkeiten. Für die US- Streitkräfte gilt dies als Beleg, dass Laserkanonen nicht nur bei großem und schwerem Kriegsgerät, sondern auch bei rotorbetriebenen Luftfahrzeugen funktionieren.