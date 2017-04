US- Airline lässt Passagier brutal aus Jet zerren

Unschöne Szenen haben sich am Wochenende in einer Maschine der United Airlines abgespielt. Weil Flug 3411 der US- Fluglinie von Chicago nach Louisville überbucht war, wurden vier Passagiere gebeten, den Flieger wieder zu verlassen. Einer der Betroffenen habe sich aber standhaft geweigert, seinen Platz aufzugeben, woraufhin Sicherheitskräfte den Mann vor den Augen der Mitreisenden brutal von Bord zerrten, berichteten am Montag US- Medien.