Unsere Soldaten glänzen in Panzer- Challenge

Seit 1991 findet jährlich die von der US- Army veranstaltete "Strong Europe Tank Challenge" am deutschen Übungsplatz in Grafenwöhr statt. Dabei werden Panzerzüge - die kleinste Feuereinheit in der mechanisierten Truppe, die aus vier Panzern besteht - in einsatznahen Szenarien überprüft und verglichen. Das Bundesheer nahm heuer zum ersten Mal mit einem Zug an dieser Übung teil. Neben Österreich beteiligten sich auch Frankreich, Polen, Rumänien, die Ukraine sowie die beiden Gastgeber Deutschland und die USA. Österreich gewann die Challenge vor Deutschland und den USA!