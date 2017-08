Über 10.000 Jahre altes Riesenfaultier entdeckt

Rund 50 Meter unter Wasser in einer Höhle in Mexiko finden Forscher ein über 10.000 Jahre altes Skelett eines Riesenfaultiers. Riesenfaultiere sind entfernte Verwandte der heute vor allem in Südamerika lebenden Faultiere. Sie wurden teilweise so groß wie Elefanten. Zum Ende der Eiszeit starben sie aus.