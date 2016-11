U6- Drogen- Hotspots: 600 Festnahmen seit Juni

Seit der Gesetzesnovelle, die seit 1. Juni in Kraft ist, haben es Straßendealer in Wien nicht mehr so leicht. In den letzten sechs Monaten nahm die Polizei 600 Verdächtige fest, 400 sind der Justiz zugeführt worden. krone.tv war bei einem Einsatz der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei mit dabei.