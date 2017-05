U- Ausschuss: Waffenhändler wählten Verhandler aus

Der erste Befragungstag im Eurofighter- Untersuchungsausschuss am Mittwoch konnte mit ein paar kleinen Überraschungen aufwarten. So wurde etwa bestätigt, dass der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, auf Wunsch von Eurofighter von den Verhandlungen zum Vergleich 2007 abgezogen wurde. Birgit Caesar- Stifter vom Rechnungshof bekräftigte die Kritik an fehlender Dokumentation der Verhandlungen.