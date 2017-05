U- Ausschuss: NEOS wollen Dokumente veröffentlichen

Begleitende Maßnahmen zum Eurofighter- Untersuchungsausschuss haben sich die NEOS überlegt: In der kommenden Woche soll im Nationalrat ein Anti- Korruptions- Paket eingebracht werden, kündigte der Abgeordnete Michael Bernhard am Montag an. Zudem will er via Facebook Fragen der Bevölkerung sammeln und der Öffentlichkeit auf der Plattform "NEOSleaks" Dokumente bereitstellen. Kritik der NEOS gab es an den Grün- Abgeordneten Gabriela Moser und Peter Pilz, die den Ausschuss bereits für ihre Wiederwahl nutzen wollten. Durch das angebliche Zurückhalten von Geheimdokumenten würden diese der Republik Schaden zufügen, wie Bernhard sagte. "Die Dokumente müssen sofort auf den Tisch", forderte der pinke Vertreter im Ausschuss.