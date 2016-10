TV- Duell: Das war der letzte Akt im US- Wahl- Drama

Im Rennen um die US- Präsidentschaft haben sich Hillary Clinton und Donald Trump in der Nacht auf Donnerstag erneut ein hart geführtes TV- Duell geliefert. Clinton bezeichnete ihren Gegner als "Marionette" des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump warf der Demokratin vor, eine "Lügnerin" zu sein und in ihrer politischen Karriere nichts zustande gebracht zu haben. In der Debatte war aber auch ein Thema dabei, das Österreich in den vergangenen Monaten beschäftigt hat, nämlich die angebliche Manipulation von Wahlen. So will Donald Trump eine mögliche Niederlage am 8. November nicht automatisch anerkennen, denn es sei - so der Republikaner - alles garantiert manipuliert.