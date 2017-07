Turbinenwind tötet Urlauberin auf Karibikinsel

Auf der Karibikinsel St. Martin ist eine Touristin am Mittwoch vom Turbinenwind eines Flugzeugs weggeblasen und tödlich verletzt worden. Die 57- jährige Neuseeländerin wollte wie viele Touristen am beliebten Maho Beach den Start eines Passagierflugzeugs aus unmittelbarer Nähe beobachten. Obwohl es schon mehrere Vorfälle mit Verletzten in der Vergangenheit gab, ist dies laut lokalen Medienberichten der erste bekannte Todesfall eines "Planespotters".