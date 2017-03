Türkischer Minister startet Erdogan Propagandashow

Die Propagandashow des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat mit Auftritten des Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in den deutschen Städten Leverkusen und Köln begonnen. Zeybekci traf trotz der Rufe nach Auftrittsverboten für türkische Politiker am Sonntagnachmittag in Deutschland ein, um für die von Erdogan angestrebte Verfassungsänderung zu werben. Für weitere Aufregung dürfte die Ankündigung sorgen, dass der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag in Deutschland bei einer Veranstaltung auftreten will.