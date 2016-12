Türkische Polizei entlarvt Versteck in Mafia- Auto

Da staunten selbst die türkischen Ermittler, als sie ein Versteck in der Konsole des Autos eines verhafteten Mafiosos ausfindig machten. Im Leerlauf lässt sich per Fernbedienung ganz plötzlich ein Geheimfach öffnen. Darin haben Platz: Munition, eine Schachtel Zigaretten, zwei geladene Handfeuerwaffen und ein Elektroschocker. Was man halt so im Auto liegen hat.